Napoli | ancora allenamento personalizzato per Kvaratskhelia

(Di martedì 2 aprile 2024) Il, come di consueto, si è allenato questa mattina all’Sscn Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma all’U-Power Stadium domenica alle ore 15 per la 31esima giornata di Serie A. La squadra di Calzona ha svolto la seduta sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con attivazione e lavoro di forza. Successivamente tutto il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Filtra ottimismo invece per il fantasista georgiano, Kvicha, il quale ha svolto unin campo e sembra essere in buone condizioni. L’esterno delè peròda considerarsi in dubbio per il match di Monza. SportFace.

De Roon , centrocampista dell’Atalanta, si è espresso nel post – gara al Maradona in merito alla lotta per la Champions . L’Atalanta ha con ogni probabilità condannato il Napoli ad abdicare nella ... (spazionapoli)

Perde di Nuovo pezzi il Maschio Angioino, che sarà off-limits per questo long-weekend di Pasqua e resterà inaccessibile almeno fino a martedì. Non si tratta solo di una... (ilmattino)

IL PENSIERO - De Canio: "De Laurentiis ha fatto grandi cose in questi anni, il Napoli ha bisogno di una sua casa per aumentare l'appeal" - Gigi De Canio è intervenuto a 'Febbre a 90', in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “Questa è per il Napoli un’annata nata così e va avanti in questo modo, Ci sono delle condizioni che attanagliano i calcia ...napolimagazine

Napoli, Manna della Juventus sarà il nuovo d.s.: la vendetta di De Laurentiis per Giuntoli - Naturalmente tra il Napoli e Manna non c’è ancora nulla di concreto, col dirigente ancora legato alla Juventus, dove è titolare del ruolo di Head of the First Team, svolgendo in sostanza il ruolo di ...sport.virgilio

Chi è Giovanni Manna, il dirigente della Juve che De Laurentiis ha scelto come nuovo ds al Napoli - De Laurentiis ha scelto Giovanni Manna della Juventus come nuovo direttore sportivo del Napoli: chi è il dirigente bianconero che DeLa vuole in azzurro ...fanpage