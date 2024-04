Multe e Sequestri per il Pescato di Pasqua

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 2 aprile 2024) Teramo - Nel Teramano, sono stati intensificati i controlli da parte dei militari della Guardia Costiera durante la settimana precedente le festivitàli, rivelando varie irregolarità nel settore ittico. L'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova e l'Ufficio Locale Marittimo di Roseto degli Abruzzi hanno condotto verifiche su diverse attività commerciali, imbarcazioni da pesca e venditori ambulanti, scoprendo violazioni riguardanti etichettatura, tracciabilità, quantità massime consentite e mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie. Sono state contestate otto sanzioni amministrative, per un totale di 14.500 euro di. Tre di queste sanzioni sono state assegnate a esercizi commerciali per mancanza di tracciabilità ed etichettatura, mentre altre quattro sono state inflitte a comandanti/armatori di imbarcazioni turbo-soffianti per lo ...