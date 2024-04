Mugello | addio a Pietro Mercatali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024) Borgo San Lorenzo (Firenze), 2 aprile 2024 – Purtroppo non ce l’ha fatta. Personaggio molto conosciuto a Borgo San Lorenzo, nato nel 1952 già ricercatore e poi direttore dell’istituto di teoria e tecniche dell’informazione giuridica presso il Consiglio nazionale delle ricerche, era molto conosciuto inper essere stato protagonista nel mondo dell’informazione locale, prima con Radioe poi con con il settimanale “Il Galletto del”, del quale era stato il fondatore. Da molti anni si era dedicato anche alla ristorazione, aprendo il ristorante pizzeria Osteria del Galletto. Proprio qui lunedì 25 Marzo era stato protagonista di un brutto incidente, per il quale era stato investito in volto da una fiammata proveniente dal forno. Ricoverato in gravi condizioni al ...