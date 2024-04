Mozioni di sfiducia a Santanchè e Salvini | doppio voto in Parlamento | cosa può succedere

La mozione di sfiducia alla ministra Daniela Santanchè sarà in aula alla Camera per la discussione generale mercoledì 3 aprile. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. (Il 3 ... (gazzettadelsud)

Le prime pagine di oggi - Il bombardamento dell'ambasciata iraniana a Damasco, le elezioni in Turchia, e Sinner al secondo posto della classifica mondiale dei tennisti ...ilpost

sfiducia a Salvini e Santanchè, il governo teme per i franchi tiratori in Aula - Il governo Meloni deve affrontare un momento chiave, domani e dopodomani in Parlamento si discutono le Mozioni di sfiducia presentate dalle opposizioni nei confronti Daniela Santanchè e di Matteo Salv ...affaritaliani

Dalla mozione di sfiducia a Santanchè a quella contro Salvini, opposizioni in pressing sul governo - In aula alla Camera tra mercoledì e giovedì. Foti (Fdi): «Avranno la risposta che meritano cioè la piena fiducia da parte della maggioranza nei confronti dei due ministri di centrodestra» ...ilsole24ore