MotoGP passa nelle mani di Liberty Media Dopo la Formula 1 | gli americani si prendono le due ruote

Marc Marquez ha terminato la prima giornata di test a Lusail, in Qatar, nelle retrovie. Il neoacquisto del team Gresini parla così alla fine della giornata: “Qui fin dall’inizio mi sono sentito più ... (sportface)

La MotoGP comincia la propria stagione 2024 da dove quella del 2023 finì de facto. Lusail fu il contesto in cui qualsiasi concreta velleità iridata di Jorge Martin venne meno, portando ... (oasport)

Dallo show globale al ruolo di Ezpeleta: MotoGP "americana", ecco cosa succederà - Ci siamo già passati. Sappiamo come e quanto in fretta sono cambiate ... E invece abbiamo visto quel che è accaduto. Ecco, della MotoGP (e delle serie minori, della Superbike, della Moto E...) ieri ...gazzetta

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: morto 23enne in un’incidente stradale in Salento - Ultime notizie, ultim'ora oggi: Sinner secondo nella classifica ATP, mentre Liberty Media acquisisce i diritti per trasmettere la Moto GP.ilsussidiario

La Formula 1 si mangia la MotoGP, Liberty Media compra Dorna, la società che organizza il mondiale della massima cilindrata motociclistica - Dopo le voci, è arrivata l’ufficialità: la MotoGP passa dal gruppo spagnolo Dorna Sports, al gruppo americano che detiene i diritti della Formula 1 per 4 miliardi di euro ...rtl