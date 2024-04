Mosca | in Tatarstan colpito dormitorio studenti | 13 feriti

Bombe plananti russe, ecco come stanno cambiando la guerra in Ucraina. «Raggio di distruzione di 200 metri» - In una roccaforte ucraina vicino alla linea del fronte, a meno di 20 miglia dalla città orientale di Donetsk, una bomba alata è stata vista sfrecciare verso un edificio ...ilmessaggero

Ucraina: almeno 7 feriti in attacco con droni nella repubblica russa del Tatarstan - Mosca, 2 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Almeno sette persone sono rimaste ferite in un attacco con droni nella repubblica russa del Tatarstan, a più di mille chilometri dal confine con l'Ucraina.sardegnalive

Guerra ucraina, Kiev attacca fabbrica di droni nel Tatarstan russo. Mosca: conquistati 400 km quadrati in tre mesi - «Gli attacchi intenzionali contro obiettivi civili sono crimini di guerra e l'Unione Europea continuerà a sostenere l'Ucraina di fronte a questi brutali attacchi per tutto il tempo necessario e questo ...ilmattino