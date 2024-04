Mosca | ' conquistati 400 km quadrati in Ucraina in 3 mesi'

(Di martedì 2 aprile 2024) Nei primi tredell'anno le forze russe hanno conquistato oltre 400 chilometridi territorio in, mentre le truppe di Kiev hanno perso 80.000 soldati. Lo ha affermato il ministro della Difesa di, Serghei Shoigu, in una conferenza con alti ufficiali. Le truppe russe continuano a spingere quelle ucraine verso ovest, ha aggiunto Shoigu, citato dall'agenzia Interfax.

