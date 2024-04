Morto a Palermo nello schianto in moto contro un albero | indagini dopo l' incidente in via Dante

Ieri sera si è consumata l’ennesima tragedia legata alla criminalità organizzata a Palermo . Una Sparatoria è avvenuta in via XXVII Maggio, nel quartiere Sperone, e ha causato la morte di Giancarlo ... (ilpalermo)

Un uomo è morto in un cantiere in cui erano in corso alcuni lavori di ristrutturazione, a Bagheria . Si sarebbe accasciato a terra senza più rialzarsi (notizie.virgilio)

Omar Palermo , nato il 22 maggio 1979 a Rossano, detto Youtubo anche Io, era uno youtuber famoso per i video di food challenge e vlog, in particolare noto per aver mangiato 40 kinder fetta al latte e ... (cultweb)

Trapani, latitante arrestato mentre seguiva la processione del Venerdì Santo - Condannato a cinque anni di reclusione per estorsione e rapina, era riuscito più volte a evitare l’arresto sfuggendo al provvedimento di cattura emesso dalla Procura generale di Palermo: ma la ...trapani.gds

Uccisi 7 operatori umanitari della Ong World Central Kitchen a Gaza - ROMA (ITALPRESS) – Sette operatori della ong statunitense World Central Kitchen, fondata dello chef Josè Andres sono state uccise in un raid aereo dell’esercito israeliano. Lo ha annunciato lo stesso ...grandangoloagrigento

Al Nuovo Teatro Zappalà di Palermo va in scena lo spettacolo ''Non ti pago'', la commedia brillante di Eduardo De Filippo - Sabato 6 Aprile e domenica 7 Aprile, al Nuovo Teatro Zappalà di Palermo va in scena lo spettacolo ''Non ti pago''.palermomania