L'Aquila - l cadavere di un Uomo tra i 50 e i 60 anni è stato trovato in via Fortebraccio, in prossimità della strada che porta alla sede suore Micarelli, nel centro storico dell'Aquila sono in ... (abruzzo24ore.tv)

Morto a L'Aquila nell'incendio scoppiato a casa sua nel quartiere Torrione: aveva 62 anni, indagini in corso - Secondo quanto riporta Ansa, l’incendio si è sviluppato nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 aprile all’interno di una casa alla periferia nord dell’Aquila. Il rogo è divampato ... A causa ...notizie.virgilio

CARCERE L’Aquila: MALATTIA SCHIAVONE ESPEDIENTE PER TRASFERIRLO, INTERROGATORI DOPO PENTIMENTO - per andare in quello dell’Aquila, dove era stato assistito Matteo Messina Denaro Morto per tumore. Un espediente, così come confermato fonti investigative, per evitare che la voce del suo pentimento ...abruzzoweb

Anniversario sisma dell’Aquila: Rieti ricorda Luca, Michela e Valentina - RIETI - Sabato 6 aprile, alle ore 11, presso il Parco Vittime 6 Aprile 2009 in via Liberato di Benedetto, si terrà la cerimonia di Commemorazione delle vittime reatine del sisma ...ilmessaggero