Morto a 29 anni in carcere mentre scontava la pena per una rapina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 aprile 2024) Fabriano (Ancona), 2 aprile 2024 – A 29trovatonella sua cella a mezzanotte e 48 minuti della notte di Pasqua, domenica: la procura ha disposto l’autopsia e aperto un fascicolo. Il 29enne originario della Tunisia, ha un il padre e una figlia di cinquenella città della carta dove risulta residente. L’uomo era stato trasferito dalanconetano di Montacuto a quello di Forlì, tre mesi fa, su decisione della direzione carceraria dopo alcuni problemi avuti in cella anche con gli altri reclusi. Si chiamava Mohamed Medi Cherif e ed era inper una misura cautelare per unacommessa a Jesi, quasi un anno fa, il 24 aprile dello scorso anno per la quale era stato condannato in primo grado a tredi reclusione, sentenza ancora non ...