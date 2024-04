Montefano capolista | Gestiremo la pressione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) "È una fortuna che il campionato si sia fermato, così per tre settimane siamo in testa all’Eccellenza". Stefano Bonacci, presidente del, si gode il momento con la sua squadra in vetta con 48 punti, a una lunghezza dietro c’è la Civitanovese. "C’è fermento in paese – aggiunge – e tutti sono soddisfatti, pensano in grande e mi incitano". Ma adesso bisogna restare lassù. "Occorre vincere e se ciò non è possibile bisogna non perdere". Alla ripresa del campionato i viola dovranno vedersela con l’Urbino, una formazione che accusa 4 punti di distacco dalla. "Una gara complicata perché loro sono forti in qualsiasi zona del campo, possono contare su un tecnico preparato ed esperto, hanno una squadra fisica e molto alta. Ci attende una partita difficile in cui dovremo giocare al pieno delle nostre possibilità, evitare di commettere falli ...