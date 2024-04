Montecitorio a Porte Aperte | aprono le prenotazioni per domenica 7 aprile

(Di martedì 2 aprile 2024) ROMA – Al via oggi, 2, alle 10 leonline per il l’appuntamento di “” di. La manifestazione consente di visitare, in un percorso guidato, la sede della Camera dei deputati. All’indirizzo eventi.camera.it/eventionline/#macroEvent3 sarà possibile prenotarsi., in occasione dell’iniziativa, alle 10 in Piazzasi esibirà la Banda musicale della Guardia di Finanza, diretta dal Maestro Capitano Dario Di Coste. Il concerto, della durata di 15 minuti circa, si aprirà con l’Inno nazionale e terminerà con l’Inno europeo.prevede visite guidate nei luoghi più significativi del palazzo, ...

