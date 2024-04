Monreale | il Movimento Il Mosaico rilancia il “progetto civico” di Arcidiacono

Il Movimento 5 Stelle scende in campo con il proprio simbolo e una lista per le prossime elezioni amministrative a Monreale . L’obiettivo è quello di proporre un’alternativa progressista all’attuale ... (monrealelive)

Anas dispone interventi per il viadotto Giacalone della Palermo Sciacca, “Nessun rischio per circolazione e stabilità” - Dopo la denuncia dei cittadini sui social riportata da BlogSicilia Anas fa sapere che è stato disposto un intervento di ripristino ma nel frattempo non ci sono rischi per circolazione e stabilità ...blogsicilia

Agriturismi, in Sardegna numeri da record: ecco i dati - Con 142 mila presenze (+20% in un anno e +50% nell'ultimo decennio) e 40 mila arrivi (+29,6% in un anno e +60% nel decennio), il 2022 si è confermato anno dei record sul fronte agrituristico per la Sa ...sangavinomonreale

Allarme per il viadotto Giacalone della Palermo Sciacca, la paura dei cittadini “Sembra il ponte Himera prima del cedimento” - La base di uno dei pilastri del viadotto appare scoperta e c'è chi ricorda che appariva così anche la base del pilastro del viadotto Himera prima del cedimento che ha portato al suo abbattimento e ad ...blogsicilia