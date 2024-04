Monkey Man | in anteprima esclusiva una clip italiana dell' esordio alla regia di Dev Patel

(Di martedì 2 aprile 2024) Si è fatto conoscere con il successo globale di The Millionaire, costruendosi poi una solida carriera come attore sensibile e generoso. Devesordisce oraconMan, in cui è anche protagonista di un action thriller ambientato in India. Il film sarà nelle nostre sale dal 4 aprile con Universal Pictures.

Mattia Faraoni: il romano campione di kickboxing testimonial per l'atteso film Monkey Man di Dev Patel - Mattia Faraoni, atleta romano campione di boxe e di kickboxing, è il protagonista di un suggestivo trailer per il film Monkey Man di Dev Patel per Universal, in uscita in Italia il 4 aprile. Ecco il t ...video.corriere

I film da vedere ad aprile 2024 - Finalmente ‘Challengers’ di Luca Guadagnino starring Zendaya e Josh O’Connor, tanti esordi o ritorni di attori e attrici dietro la macchina da presa, il biopic di Amy Winehouse, il nuovo ‘Ghostbusters ...rollingstone

Mattia Faraoni, ecco il campione di kickboxing nel backstage dello spot per il film Monkey Man - Ecco il backstage dello spot con Mattia Faraoni per promuovere il film Monkey Man diretto e interpretato da Pev Detel, in uscita in Italia il 4 aprile.video.corriere