Monica e Luca | una perdita per tutta la comunità

(Di martedì 2 aprile 2024) In attesa di conoscere il giorno in cui verrà dato loro l’ultimo saluto sono tante le persone, tra amici, colleghi, famigliari degli attuali ed ex ospiti della struttura che gestivano, che appena appresa la tragica notizia, stanno esprimendo manifestazioni di cordoglio e affetto nei confronti dei famigliari diTarroni eDonati, la coppia di coniugi di Belricetto di Lugo che la sera della vigilia di Pasqua ha perso la vita in un incidente stradale all’altezza di Savio lungo la Romea Sud. Marito e moglie dal 2015 gestivano nella stessa frazione lughese la casa famiglia ‘Zio Giò’, una struttura che ospita una dozzina di anziani. Le prime e sia pur frammentarie notizie del pauroso incidente hanno cominciato a diffondersi nella tarda serata di sabato, suscitando sgomento e incredulità non solo a Belricetto, dove praticamente tutti, come è facile ...