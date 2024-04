Monete in euro | questi esemplari vengono venduti a 4 000 euro

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di martedì 2 aprile 2024) Rimanendo sempre nel tema dellerare e preziose, ce ne sono alcune che possono valere davvero molto, e questo nonostante l’sia una moneta relativamente “giovane”. Scopriamone di più su quali sono quelle che possono destare l’interesse dei collezionisti e chevendute ai prezzi più alti sui siti di e-commerce. Anche se l’è in vigore da pochi anni rispetto alle vecchie lire, anch’esso ha delleche hanno un cospicuo valore. Anche se all’inizio non c’è stata particolare simpatia, essendo troppo abituati alla lira, con essa abbiamo avuto tutti la sensazione di essere più ricchi e da quando è arrivato l’è come se la situazione di crisi per noi si fosse acuita. Pian piano, andando avanti con il tempo ci ...