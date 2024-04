Monaci Demolizioni Speciali: “Obiettivo consumo di suolo zero, l’importanza di una demolizione ecosostenibile e organizzata” - “Non bisogna distruggere, ma demolire e decostruire con criterio - spiega Sandy Camozzini, procuratrice aziendale di Monaci Demolizioni Speciali, società che da anni opera nel settore – Per procedere ...adnkronos

Milano vara la stretta contro gli abusi edilizi - D’ora in poi l’indicazione è di usare il sistema più complesso dei «permessi» o dei «piani attuativi» per rilasciare le autorizzazioni a costruire, non più una Scia come fatto finora ...ilsole24ore