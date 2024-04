Modena | l’allenatore Bianco nella bufera | “gravi insulti in diretta”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 2 aprile 2024) Polemiche al fischio finale di-Bari, sfida valevole per la 31ª giornata del campionati di Serie B. Per la cronaca la gara si è conclusa sul risultato di 1-1. L’associazione stampa modenese in una nota ha criticatodelPaolo, in passato nello staff di Massimiliano Allegri alla Juventus e allo Shakhtar Donetsk con Roberto De Zerbi, per aver rivolto una volgare esternazione a seguito di una domanda del giornalista Cristiano Tassinari dell’emittente TVQui. “Un episodio deprecabile:delPaolodopo aver risposto stizzito a una domanda del conduttore Cristiano Tassinari, gli ha rivolto un grave insulto chiaramente udibile tanto dal conduttore stesso quanto dai telespettatori in ascolto, che non può essere ...