Modella curvy risponde a chi attacca le sue foto in bikini online – “Guardate altrove”

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di martedì 2 aprile 2024) Un’influencerai criticoniche le chiedono di coprire il suo corpo di taglia 56. La donna, che afferma che”sarà sempre orgogliosamente grassa”, ha suscitato un’ondata di critichequando ha iniziato a condividereaudaci e poco vestita. Nonostante gli attacchi crudeli, l’influencer respinge le critiche, affermando che i corpi plus-size sono “sexy” e “stanno bene in“. Alcuni utenti lodano la sua bellezza e la sua sicurezza, mentre altri sostengono che non è la sua scelta di abbigliamento a suscitare negatività. Piuttosto, gli effetti del peso in eccesso sulla salute. Continuate a leggere per saperne di più su Abby Bible e sulla sua lotta contro chi la critica su Internet! In un mondo che spesso enfatizza standard di bellezza irrealistici, ...