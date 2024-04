Mo | Sunak | ' stabilire piena responsabilità attacco a operatori umanitari'

Rivolta contro gli spioni cinesi. Le accuse di Londra aprono un caso diplomatico - Secondo il governo Sunak c'è lo zampino dello stato cinese nel prolungato cyberattacco contro gli archivi della Commissione elettorale del 2021. Pechino ...huffingtonpost

Kate Middleton, che ha tenuto privata la notizia del cancro per il bene dei figli - Quando lei e William hanno pensato a come dare la notizia della diagnosi di cancro, la loro prima domanda non è stata: «Come lo diremo al mondo», ma (giustamente): «Come lo diremo ai bambini» ...vanityfair

L’inflazione Uk cala ma non cambia i piani della BoE - Prezzi di febbraio su del 3,4% e meglio delle attese. Ma il dato dei servizi resta elevato e supera le previsioni. Per i gestori, il governatore Bailey taglierà quest’anno ma non prima di agosto.it.investing