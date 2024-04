Mo | Sanchez | ‘Spagna potrebbe riconoscere lo Stato palestinese entro l’estate’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 2 aprile 2024) Amman, 2 apr. (Adnkronos) – Il governo spagnolo prevede diloprima dell’estate. Lo ha confermato il premier Pedro Sánchez in un colloquio informale con i giornalisti che lo hanno accompagnato nel suo viaggio ufficiale in Medio Oriente, aggiungendo che la decisione sarà presa dal Consiglio dei ministri e, successivamente, sarà presentata al Congresso. Sánchez ha sottolineato di ritenere che l’unico modo per garantire la pace e la sicurezza nella regione nella guerra aperta tra Israele e Hamas sia il riconoscimento della Palestina.Il capo dell?esecutivo spagnolo ha espresso fiducia che, in seguito alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell?Onu che sostiene un imminente cessate il fuoco durante la celebrazione del Ramadan, nelle prossime settimane si verificheranno importanti cambiamenti ?a livello ...