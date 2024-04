Mo | Open Arms | ‘vuoto irreparabile’ dopo raid contro team Wck

(Di martedì 2 aprile 2024) Gaza, 2 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il fondatore diOscar Camps ha parlato di “vuoto irreparabile”l’attacco da parte dell’esercito israelianoun veicolo nel quale si trovavano diversi operatori umanitari della ong World Central Kitchen, sette dei quali hanno perso la vita. “Siamo feriti per la morte dei civili a Gaza e ora anche dal vuoto irreparabile lasciato dalla perdita dei nostri compagni di squadra della World Central Kitchen”.L’ong aveva dichiarato prima dell’attacco che ?gli operatori degli aiuti umanitari e i civili non dovrebbero mai essere un bersaglio”. Il fondatore di Wck José Andrés ha invitato Israele a “fermare le uccisioni indiscriminate”. Ha anche esortato le autorità israeliane a “smettere di limitare gli aiuti umanitari” all’enclave, a smettere di “uccidere civili e ...

