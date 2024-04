Mo | Oms | ospedale al-Shifa totalmente distrutto

(Di martedì 2 aprile 2024) Gaza, 2 apr. (Adnkronos Salute) - "L'di al-. L'assedio di 2 settimane da parte di Israele del più grande complesso medico di Gaza lo ha resonon operativo". Lo afferma l'Organizzazione mondiale della sanità, aggiungendo che "distruggere al-significa strappare il cuore al sistema sanitario". "Era il luogo a cui le persone si rivolgono per il tipo di assistenza fornita da un sistema sanitario davvero buono e che noi in tutte le nostre società ci aspettiamo di ricevere in caso di necessità", ha detto la portavoce dell'Oms Margaret Harris.

Malattie sessualmente trasmissibili: congresso scientifico a Brindisi - Responsabile scientifico dell’evento è Salvatore Minniti, direttore dell’Unità operativa di Malattie infettive dell’ospedale Perrino di Brindisi ... Secondo le stime dell’Oms, ogni anno, si registrano ...brindisireport

Dl Pnrr. La Lega chiede di sopprimere l’adesione al green pass Oms e FI di eliminare il taglio ai fondi per messa in sicurezza ospedali - Richiesti cambiamenti anche in tema di specializzandi, requisiti per l'iscrizione all'Albo dei direttori generali Asl, e ancora l'istituzione presso Agenas di un Osservatorio sulle terapie digitali, l ...quotidianosanita

Torna la Giornata mondiale della Salute: ASST Ovest Milanese vaccina contro lo Pneumococco - Domenica 7 aprile sarà la giornata dedicata anche dall'ASST Ovest Milanese alle vaccinazioni per prevenire le infezioni da Pneumococco. L'Azienda è in prima ...settenews