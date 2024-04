Mo | Israele | ' drone si schianta in Giordania a 200 metri dal confine'

(Di martedì 2 aprile 2024) Tel Aviv, 2 apr. (Adnkronos/Tps) - Le autorità israeliane hanno confermato che unsi èto in una zona dellaa 200dalisraeliano di Eilat. Non è ancora chiaro da dove il velivolo provenisse. Gli Houthi hanno lanciato missili e droni nel sud die ieri undecollato probabilmente dall'Iraq ha colpito una base navale israeliana a Eilat. L'Autorità aeroportuale israeliana ha smentito le prime notizie secondo cui sarebbe stato colpito l'aeroporto di Eilat-Ramon.

