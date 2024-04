Mo | ex ostaggi | ‘tutte le donne molestate sessualmente | abusi anche sugli uomini’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 2 aprile 2024) Tel Aviv, 2 apr. (Adnkronos) – “Non importa come cerchi di addolcirli, tutte hanno subitosessuali”. Lo ha dichiarato con le lacrime agli occhi e tremando l’exo Maya Regev, durante un dibattito sulla situazione delleancora tenute ino da Hamas nella Striscia di Gaza, in una riunione alla Knesset. Un’altra exo, Sharon Aloni-Cunio, ha esortato il parlamento a non dimenticaregli uomini tenuti in prigionia, affermando che subisconoterribili. Il dibattito, al quale non ha partecipato nessun ministro ma solo tre membri della coalizione, è stato avviato su iniziativa dei parenti degli. Madri e sorelle dei prigionieri stavano fuori dalla sala con le foto dei loro parenti, alcune indossavano magliette ...