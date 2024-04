Mistero Giovanni e Nicholas | insieme in camera dopo la lite | video rimosso

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 2 aprile 2024) Mesi passati semprea supportarsi e condividere tutto, per poi litigare e chiudere ad un passo dal serale,Borgogni eTesse sono usciti da Amicidue settimane di rapporti interrotti. Non è unche i due fossero molto amici, tanto chesi era disperato ed era scoppiato in lacrime quandoaveva minacciato di abbandonare il programma. Eppure inspiegabilmente al primo guanto di sfida Tesse ha sparlato del suo bff, che poi ha scoperto tutto grazie alla produzione: “Mi auguro che tu vinca se ci tieni così tanto! Hai detto che speri di farmi fare una figura di m***a. Io non lo direi mai alle spalle di un amico. Come se non bastasse hai detto che dimostrerai che quello che io ho imparato in anni si può fare in una ...