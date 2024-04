Miradolo Terme | un chilo di marijuana in casa | coppia arrestata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 aprile 2024)(Pavia), 2 aprile 2024 - L'uscita di strada ha portato i carabinieri a, dove hanno trovato droga e arrestato la. L.M., 34enne di, stava rientrando verso, in via Vignale, quando ha perso il controllo dell'auto, finita in un fossato. Uscito illeso dall'incidente, l'uomo è rientrato a piedi alla sua abitazione, vista la distanza ravvicinata, senza chiamare i soccorsi. Ma un altro automobilista di passaggio, vedendo poco dopo l'auto uscita di strada, ha invece chiamato i carabinieri, che sono intervenuti e sono in breve risaliti al proprietario del mezzo, andando all'indirizzo di residenza più che altro per sincerarsi delle sue condizioni. L'uomo non li voleva però far entrare in, destando sospetti che ...