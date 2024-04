Milano | metropolitana blu M4 chiusa | quando | orari e bus sostitutivi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 aprile 2024), 2 aprile 2024 – Viaggiatori e pendolari, fate attenzione. Da domani, mercoledì 3 aprile, lablu di- la nuova M4 - saràal pubblico fino al 9 aprile per permettere ai tecnici di effettuare tutte le prove necessarie in vista del completamento della linea. Ma sarà attivato un servizio bus sostitutivo. L’obiettivo dei test è infatti di poter estendere la linea dalle attuali 8 fermate con 13 treni alle future 21 fermate con 47 treni, in vista dell'apertura di tutta la tratta da Linate fino a San Cristoforo. Atm avvisa che questa non sarà l’ultima serie di verifiche sulla linea: le prossime chiusure saranno programmate in base degli esiti delle prime giornate di test e ne verrà data comunicazione all’utenza. Le fermate dellablu ...