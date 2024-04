Milano | le uova si schiudono a Pasquetta | nati due falchetti in cima al Pirellone

In arrivo altri due cantieri lungo la centrale via Vittorio Veneto per la realizzazione della nuova tranvia Milano-Seregno, con le conseguenti modifiche alla viabilità e con il restringimento ... (ilgiorno)

Anno nuovo, vita nuova . Fedez e Chiara Ferragni non stanno più insieme: ufficialmente dalla seconda metà di febbraio, nei fatti forse già da qualche tempo prima. Quel che è certo è che a far le ... (open.online)

Serie A1 femminile, playoff scudetto. Milano in semifinale, nel mirino ora c’è Scandicci - L'Allianz Vero Volley Milano si qualifica alle semifinali dei playoff scudetto con una vittoria convincente contro Villafranca. Paola Egonu trascina la squadra con 27 punti, supportata da Sylla e Caza ...ilgiorno

Pasquetta solidale, pranzo per 200 senzatetto a Opera Cardinal Ferrari - Dopo il pranzo di Pasqua con 250 persone Opera cardinal Ferrari non si ferma e anche oggi per la pasquetta replica una giornata di festa per chi l’avrebbe trascorsa da sola e in difficoltà. In 200 ...tg24.sky

Delpini: «Opera Cardinal Ferrari offre un sorriso sempre, non solo nei giorni di festa»