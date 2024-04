Milan | UFFICIALE | lesione al menisco per Eletu | è stato operato salta le final 4 di Youth League

(Di martedì 2 aprile 2024) IlPrimavera di Ignazio Abate non avrà a disposizione uno dei suoi perni per le4 di Uefa. Victor Ehuwa, centrocampista...

Il Milan sbarca anche su Whatsapp . Il canale ufficiale dei rossoneri apre i battenti come riportato da ac Milan .com (pianetamilan)

Resa nota la FORMAZIONE UFFICIALE del Milan che affronterà tra poco la Fiorentina. Thiaw parte titolare in difesa, Pulisic in panchina Manca poco a Fiorentina–Milan, gara valevole per la trentesima ... (dailymilan)

Dall'Empoli alle cinque big: il calendario per l'Europa è in salita - poi dopo la trasferta al Bentegodi ci sarà il finale di fuoco tra il Milan all’Olimpico Grande Torino e l’ultimissima giornata a Bergamo contro l’Atalanta. Ecco, dunque, come saranno organizzati gli ...torinogranata

Juve, Giovanni Galli: 'Allegri Ci sono tecnici più coraggiosi come Italiano' - In un secondo passaggio, Galli si è espresso con più precisione su Massimiliano Allegri: "La sua cultura è quella di giocare molto sull'avversario. Ci sono degli allenatori che hanno più coraggio come ...it.blastingnews

Milan, verso il gran finale: le parole di Leao e la fiducia di Pioli - Il Milan ha perso la bussola per un po'. I rossoneri hanno ritrovato la strada verso il successo e non molleranno gli obiettivi in questo finale ...sportpaper