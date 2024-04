Milan | Stefano Pioli sorride Le ultime sul rientro di Kjaer e Pobega

(Di martedì 2 aprile 2024) Buona notizia per l’allenatore del. Ecco ildi Simone Tommaso. I due hanno svolto lavoro individuale sul campo La vittoria al Franchi contro la Fiorentina non ha fatto altro che aumentare la fiducia e l’autostima delin vista della volatona finale. Con il successo contro i viola, la squadra diha potuto blindare la seconda posizione in classifica allungando a +6 sulla Juventus (battuta dalla Lazio all’ultimo respiro). I numeri recenti dei rossoneri parlano chiaro: quattro vittorie consecutive in campionato, sei contando la doppia sfida contro lo Slavia Praga negli ottavi di finale di Europa League. Un periodo di forma smagliante per il gruppo rossonero che ora ha messo nel ...

Novità sul futuro della Panchina del Milan : la società infatti ha preso una decisione su Stefano Pioli per la prossima stagione In questi mesi il futuro della Panchina è uno degli argomenti ... (dailymilan)

Milan, clamoroso: superata la Juventus per Felipe Anderson a zero - Zlatan Ibrahimovic, figura carismatica e influente nello spogliatoio rossonero, sembra aver individuato in Felipe Anderson l’elemento ideale per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il ...newsmondo

SKY - C'è anche Pioli nel mirino del Napoli, dipende dal Milan - Stefano Pioli, allenatore del Milan, resta in bilico in vista della prossima stagione. In caso di addio potrebbe rappresentare un'occasione per De Laurentiis.areanapoli

Milan, il dato esalta il lavoro di Pioli: è l’unica squadra della Serie A - Stefano Pioli può sorridere il suo lavoro al Milan sta dando i suoi frutti: i rossoneri sono l’unica squadra in Serie A a raggiungere il dato. Questo Milan sta proprio sorprendendo tutti, dopo un ...spaziomilan