Milan | rinnovo Calabria fumata grigia Stipendio e non solo | i dettagli

(Di martedì 2 aprile 2024) Il calciomercato delpotrebbe essere molto importante per le entrate e non. Davidecomplesso? Il punto

Yacine Adli potrebbe presto firmare il rinnovo con il Milan . In programma ci sarebbe un Incontro con l'agente per discutere del prolungamento (pianetamilan)

Milan , Camarda tra le Final Four di Youth League e il rinnovo. C'è un piano in mente? Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport (pianetamilan)

Milan, si aspetta per il rinnovo di Calabria. Le parti sono ancora distanti | La situazione - Il rinnovo di Calabria con il Milan slitta ad arrivare, le parti sono ancora lontane per l’accordo definitivo. I rossoneri non vorrebbero aumentare l’ingaggio al giocatore che percepisce due milioni ...sportpaper

Inter, Inzaghi raggiunge un altro record e tocca quota 100 vittorie sulla panchina dei nerazzurri - L’obiettivo è quello di far rinnovare il tecnico entro la fine della stagione ... punti che potrebbero essere raccolti dai nerazzurri nelle prossime sfide contro Udinese, Cagliari e Milan ...tag24

Milan su Felipe Anderson: Lazio in standby, i rossoneri si fanno avanti - Calciomercato Milan, futuro di Felipe Anderson ancora incerto: i rossoneri si fanno avanti e studiano il colpo ...sportpaper