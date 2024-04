Milan Primavera | operato Eletu | le condizioni del centrocampista rossonero

Il giovane terzino del Milan Primavera Davide Bartesaghi esulta sui SOCIAL : grande vittoria per i giovani rossoneri contro la Juventus Grazie alla rete del solito Camarda il Milan Primavera ha vinto ... (dailymilan)

Milan , il calendario di aprile. Tanti appuntamenti importanti per la Primavera di Ignazio Abate: tra la Youth League e il campionato (pianetamilan)

Il Milan Primavera di Ignazio Abate ha vinto in casa della Juventus di Paolo Montero grazie a un colpo di testa di Francesco Camarda al 15' (pianetamilan)

UFFICIALE Milan, che brutta notizia: si è operato per una lesione al menisco - Il Milan ha comunicato che il suo talento si è operato per la ricostruzione del menisco e dovrà stare fuori a lungo Il Milan ha praticamente blindato il secondo posto. La squadra di Pioli con la ...calciomercato

TUTTOSPORT, Italiano prossimo a chiudere in viola. Ma vuole un'altra finale - "La Fiorentina si gioca tutto sulle coppe", titola oggi Tuttosport, in vista della semifinale d'andata di Coppa Italia. Il cammino complicato in Serie A porta i viola a ...firenzeviola

Il sogno Europa del Toro vale persino tifare per la Juventus - C’è una cosa che il tifoso del Toro non farebbe mai e poi mai: tifare per la Juventus. Già però se i risultati dei bianconeri favorissero l’approdo del Torino ...torinogranata