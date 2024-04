Milan | Leao fa la differenza ovunque | la metamorfosi del numero 10 rossonero

(Di martedì 2 aprile 2024) Rafael, attaccante del, decisivo a Firenze: sta vivendo un 2024 straordinario, con gol e assist per i compagni a ripetizione

Stefano Pioli e Rafael Leao , allenatore e top player del Milan , uniti per una missione comune. Con l'aiuto della squadra, tutto è possibile (pianetamilan)

Stefano Pioli e Rafael Leao , allenatore e top player del Milan , uniti per una missione comune. Con l'aiuto della squadra, tutto è possibile (pianetamilan)

Rafael Leao , attaccante del Milan , decisivo a Firenze: sta vivendo un 2024 straordinario, con gol e assist per i compagni a ripetizione (pianetamilan)

Punto GG – Tudor risveglia la Lazio; rallenta la Roma, volano Milan, Bologna e Atalanta - Al Franchi, dopo il dovuto e sentito omaggio al compianto Barone, la Fiorentina ce l’ha messa tutta per onorarne la memoria ma il Milan non era affatto d’accordo. Bella gara e vittoria rossonera ...sportpaper

Quote e risultati Serie A: colpo della Dea a Napoli, ma il Bologna non molla la top-4. Prossimo turno col derby della Capitale - Quote e risultati Serie A 30a giornata con aggiornamenti, statistiche e anche le prossime sfide del prossimo turno col derby della Capitale.betitaliaweb

Leao-Psg, novità sul futuro: cosa può succedere - Buona notizia per il Milan che, forse, anche nella prossima stagione può continuare a puntare sul proprio numero 10. Arrivato infatti nell’estate del 2019, Leao ha avuto bisogno di tempo per ...spaziomilan