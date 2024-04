(Di martedì 2 aprile 2024) La stagione sta per volgere al termine, verosimilmente è possibile fare i primi bilanci. Sono diversi i top club che nei rispettivi campionati...

In vista del prossimo Calciomercato il Milan ha messo nel mirino Felipe Anderson , in scadenza con la Lazio, che piace anche alla Juventus Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il Milan ha ... (dailymilan)

Il Milan Primavera di Ignazio Abate ha vinto in casa della Juventus di Paolo Montero grazie a un colpo di testa di Francesco Camarda al 15' (pianetamilan)

Roma, UFFICIALE: ecco la maglia ASR ORIGINS per il derby – FOTO - La maglia che la Roma indosserà nel derby contro la Lazio (asroma.com) – Asromalive.it Prima dell’impegno europeo che giovedì 11 aprile vedrà la Roma affrontare a San Siro il Milan nella gara ...asromalive

Milan, Juventus, Barcellona e non solo: quando una coppa può scongiurare una bacheca vuota - La stagione sta per volgere al termine, verosimilmente è possibile fare i primi bilanci. Sono diversi i top club che nei rispettivi campionati non hanno possibilità.calciomercato

La Serie A è diventata una lunga attesa per i verdetti finali: nuntereggaepiù - Con l'Inter ormai irraggiungibile e il Milan saldo al secondo posto restano due caselle (forse tre, chissà) da occupare per la Champions League del prossimo anno. L'unica certezza è che il Napoli non ...ilfoglio