Milan-Inter | rossoneri vicini al sold out per il 22 aprile

(Di martedì 2 aprile 2024) Il derby della madonnina traè sempre più vicino. Il 22, a San Siro, iscendono in campo per fermare gli avversari, che potrebbero conquistare lo scudetto proprio vincendo quella partita. Il match sarà valido per la 33esima giornata di campionato, con solo cinque partite mancanti poi all’appello. I tifosiisti, senza alcuna titubanza, hanno deciso di affollare il Meazza per supportare il proprio club durante l’ostica partita. Sul sito ufficiale deiinfatti si può notare come ilout sia questione di pochi biglietti, con 70.000 posti già occupati. SportFace.

