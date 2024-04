Milan | fattore Loftus-Cheek Rinato da trequartista Nove gol in tre mesi Ma col Lecce non ci sarà

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Rubenè diventato un uomo cardine del gioco dele in sua assenzaStefano Piolicostretto a trovare delle soluzioni adeguate per sostituirlo. Il giallo sventolatogli dal direttore di gara al 3’ di recupero del match contro la Fiorentina costerà un turno di stop, per recidiva in ammonizione, al centrocampista inglese, assente quindi sabato prossimo a San Siro nel match contro il. Meno pubblicizzato rispetto agli altrettanto decisivi Leao, Giroud e Theo,nell’anno solare 2024 ha tenuto un rendimento da primo della classe segnando 9 dei suoi 10 gol stagionali e diventando così il miglior marcatore in casa rossonera (Leao è a 7, Pulisic a 5 e Giroud solo a 4). Numeri da centravanti. RLC non è però un attaccante ma un ...