Milan | Baiocchini | “Loftus-Cheek è diventato un giocatore prezioso”

Intervenuto a Sky Sport, Manuele Baiocchini ha parlato del Milan in vista del ritorno in campo contro la Fiorentina (pianetamilan)

Milan-Pioli, ci sono tutti i presupposti per andare avanti insieme - Già nel 2020 era riuscito a cambiare il corso degli eventi: Gazidis aveva pensato di affidare la squadra a Ragnick ma Pioli era riuscito a strappare il rinnovo dopo una sorprendente striscia di vittor ...sport.sky

Baiocchini: “Per il prossimo anno il Milan dovrà fare un’analisi attenta” - “Per l'anno prossimo, il Milan dovrà fare analisi molto attenta, visto tutto il percorso che Pioli ha fatto in rossonero. Tenere lui o cambiare per qualcosa che è ignoto Sarebbe rischioso, la ...ilmilanista

Baiocchini non ha dubbi: «Le parole di Pioli post Fiorentina sono forti. Per l’anno prossimo…» - Baiocchini non ha dubbi: «Le parole di Pioli post Fiorentina sono forti. Per l’anno prossimo…». Le parole del giornalista Il giornalista Emanuele Baiocchini ha parlato a SkySport analizzando le parole ...milannews24