Milan | allenamento a parte Pobega e Kjaer | il punto sulle condizioni

Alessandro Florenzi , difensore del Milan , si è reso protagonista di una magia in allenamento , che ha causato questa reazione di Rafael Leao (pianetamilan)

Il Milan è al lavoro per preparare i prossimi impegni. Ecco il report dell'allenamento odierno degli uomini di Stefano Pioli (pianetamilan)

Lecce, ripresi gli allenamenti - Dopo la partita contro la Roma il Lecce ha ripreso gli allenmenti. Nel prossimo turno la squadra giallorossa affronterà il Milan al Meazza ...trnews

Squadra già in campo in vista del Milan - L'impegno ravvicinato in programma sabato alle 15 a San Siro accorcia la tabella di marcia della squadra giallorossa ...calciolecce

Milan, riprendono gli allenamenti: lavoro individuale per Kjaer e Pobega - Nella giornata di oggi il Milan è tornato ad allenarsi al centro sportivo. Ancora lavoro individuale per Pobega e Kjaer ...ilmilanista