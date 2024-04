Mike Bongiorno | ecco i due attori che lo interpreteranno nella fiction a lui dedicata

(Di martedì 2 aprile 2024) La Rai è ufficialmente entrata nel vivo della realizzazione dellaispirata ache era stata annunciata da suo figlio Nicolòdurante una passata ospitata a UnoMattina. La serie si intitolerà semplicemente, andrà in onda su Rai1, durerà quattro episodi e racconterà la vita del conduttore partendo dalla giovinezza. Per questo motivo sono stati scelti dueper interpretarlo: uno vestirà i panni delragazzo e uno deluomo. Loro sono: Claudio Gioè e il giovane Elia Nuzzolo. Il primo ciak è previsto per il prossimo 18 aprile sotto la supervisione di Giuseppe Bonito., aperti i casting per le comparse “Attualmente sono aperti i casting per comparse e ruoli ...

Leonardo Bongiorno : il Figlio minore di Mike è molto apprezzato sui social e non solo. Ma ecco Cosa c’è da sapere su di lui e sulla sua vita! Mike Bongiorno è rimasto da tempo nel cuore degli ... (uominiedonnenews)

Claudio Gioè (US Rai) E’ entrata nel vivo la produzione della fiction incentrata sulla vita di Mike Bongiorno . Annunciata lo scorso maggio dal figlio Nicolò durante un’ospitata a Uno Mattina, la ... (davidemaggio)

Serie Tv. Rai sta per iniziare le riprese di una serie tv ispirata alla vita del conduttore Mike Bongiorno . Le indiscrezioni ci rivelano anche quale attore è stato scelto per interpretare il ... (tvzap)

Due attori per Mike Bongiorno: Elia Nuzzolo e Claudio Gioé nella serie sul conduttore - Due attori per interpretare Mike Bongiorno nella serie a lui dedicata le cui riprese iniziano il 18 aprile a Torino, dove il conduttore è cresciuto dopo essere nato a New York. Lo interpretano il ...repubblica

Claudio Gioè: dopo Makari sarà il protagonista della fiction su Mike Bongiorno - La fiction su Mike Bongiorno arriva su Rai1 Si è da poco conclusa la terza stagione di Makari, fortunata come le precedenti in termini di ascolti, e ...lanostratv

Jared Leto come Mike Bongiorno: da attore a conduttore de La Ruota della Fortuna, il video è virale - Che sorpresa per chi, negli USA, lunedì 1 aprile ha visto in tv La Ruota della Fortuna! Invece del solito Pat Sajak, a condurre è spuntato Jared Leto! Svolta televisiva nella carriera del Premio Oscar ...comingsoon