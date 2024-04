Migranti | tensioni nel centro di Vicofaro Don Biancalani | “Istituzioni assenti”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024) Pistoia, 2 aprile 2024 – Ancora episodi di violenza all’interno deldi accoglienza per immigrati dia Pistoia, gestito dal parroco don Massimo. Da anni gli ospiti all’interno sono oltre un centinaio: al momento se ne contano circa 120. Nei giorni prima di Pasqua sono intervenute due volte le forze dell’ordine, ma gli episodi sono andati avanti anche nelle ore successive. Due ospiti sono finiti al pronto soccorso con ferite giudicate lievi. “Qualcuno ha parlato di tre episodi - ricostruisce don Massimodopo varie notizie circolate fra i parrocchiani -, in realtà sono stati due diversi diverbi, per futili motivi, che hanno coinvolto in un caso tre persone e nell'altro due. Sono tutti ospiti della struttura, che sono state subito fermate. Nel primo caso un ragazzo è rimasto ...