(Di martedì 2 aprile 2024) Lo farà per compiacere le autorità antitrust internazionali, mesi dopo averlo già scorporato per gli utenti e le imprese nell'Unione Europea e in Svizzera...

Microsoft slegherà Teams da Microsoft 365 in tutto il mondo: Secondo il più recente resoconto trimestrale , Microsoft 365 ha 78,4 milioni di utenti consumer. L'abbonamento a Microsoft 365, in Europa, viene proposto a 2 euro in meno al mese rispetto al prezzo ...

