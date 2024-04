Messaggi anche da altre app e una nuova età minima per accedere | cosa cambia su WhatsApp dall’11 aprile

Il Messaggio è per " I Napoleoncini che oggi minacciano di inviare truppe in Oriente", e, chiaramente, è rivolto al presidente francese, Emmanuel Macron . Pronunciato dalla portavoce del ministero ... (firenzepost)

Il Cristo redentore caduto davanti a Papa Francesco, cosa significa Le premonizioni e i presunti segni misteriosi - Il giorno di Pasqua, durante la messa in Vaticano, una folata di vento più potente delle altre ha fatto cadere rovinosamente a terra l'antica icona del Cristo redento sul ...leggo

WhatsApp aggiunge il lucchetto alle chat: presto anche sui dispositivi secondari - WhatsApp aggiunge una nuova funzione che consentirà di mantener ancora più private le conversazioni più importanti ...gizchina

Salvini e Santanchè, doppia mozione di sfiducia in Parlamento contro il governo - È già partito il tam-tam di Messaggi per assicurare una massiccia presenza di deputati ... Gli occhi saranno comunque puntati sui deputati della Lega, ma non solo. C'è attesa anche per le posizioni di ...tg24.sky