Mercato auto | battuta d' arresto a marzo

(Di martedì 2 aprile 2024) 19.37 Frena ildell'. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fa sapere che sono state immatricolate 162.083vetture contro le 168.324 di un anno fa, pari ad un calo del 3,71%. Nei primi tre mesi dell'anno,le vendite dinuove sono state 451.261, contro le 427.057 dello stesso periodo del 2023, con un incremento del 5,67%. In Italia il gruppo Stellantis ha venduto, sempre a, 52.125, l'11,9% in meno dello stesso mese 2023.

