Meme Reggiano in campo | I miei manifesti elettorali per scuotere i candidati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 aprile 2024) Reggio Emilia, 2 aprile 2024 - Ha fatto oggi la sua comparsa su diversi cartelloni pubblicitari nei punti caldi della città il volto di Salvatore Cusimano, meglio conosciuto come il, 23enne di Montecchio, protagonista dei social reggiani con quasi 28mila follower attivi sul profilo Instagram. Cerchiamo di capire con un’intervista semi-seria di cosa si tratta… Un manifesto pubblicitario presuppone – visto il periodo elettorale – una discesa inalle amministrative? "È più probabile che ci sia movimento in centro storico il sabato sera, piuttosto che io mi candidi come sindaco", risponde con ironia il diretto interessato. Lo slogan scelto per la campagna pubblicitaria ’meno ponghe, più rotonde’, sicuramente farà sorridere i passanti e non passerà inosservato… "Voglio dare voce a tutte le nostre rotonde, visto che ...