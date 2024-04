Meglio la solitudine da imperatore della solitudine dei social

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 2 aprile 2024) L’del Giappone sbarca sui, anche se èdire che a sbarcare suiè l’impero del Giappone, vista la rimarchevole impronta istituzionale di questo nuovo profilo Instagram. È tuttavia impossibile non pensare all’evento in termini individuali: sia perché isono fatti appositamente per dare ai sudditi, pardon, ai follower l’impressione di avere un diretto contatto personale con questo o quel leader; sia perché l’del Giappone storicamente si è ammantato di un isolamento che lo ha reso intoccabile. Valeva ai tempi del Meji Tenno, che a fine Ottocento ammodernò l’architettura dello Stato pur conservando per sé l’attributo dell’ascendenza divina, così come ai tempi di Hirohito, che fece sentire la propria voce ai sudditi solo in occasione ...