Medico di base arrestato per violenza sessuale su sei giovani pazienti

(Di martedì 2 aprile 2024) Zogno (Bergamo), 2 aprile 2024 – L’accusa è di quelle tremende per un: aver compiuto violenze sessuali nei confronti di sei. Per questo undibergamasco di 70 anni è stato posto oggi agli arresti domiciliari dai carabinieri di Zogno, al termine di mesi di indagini coordinate dalla Procura di Bergamo. Dalle indagini, scaturite dalle denunce e dalle segnalazioni di alcune, è emerso che il, nel corso dell'ultimo anno, in diverse occasioni e senza alcuna esigenza diagnostica, avrebbe compiuto gli abusi su alcune, durante le visite mediche nel suo ambulatorio. Il dottore avrebbe palpeggiato lee commesso una serie di atti equivoci.