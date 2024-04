Maxi incidente sull’A1 | sei veicoli coinvolti e lunghissima coda

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024) Terni, 2 aprile 2024 – Dieci chilometri disull’Autostrada del Sole per unche è avvenuto intorno alle 11,15 circa sulla A1 Milano-Napoli tra Orte e Attigliano in direzione Firenze, all’altezza del km 481. Sei le auto coinvolte; sul posto i vigili del fuoco, il 118, la polizia stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. In alternativa, agli utenti diretti verso Firenze, si consiglia di uscire ad Orte, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 ad Orvieto.