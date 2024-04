‘Maurizio racconta…’ | le speranze di medaglia dell’Italia a Parigi 2024 Boxe | beach volley | tiro a volo e volley

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 aprile 2024) VOTO, BORSINO E MIGLIORI DELLA SETTIMANAVoto della settimana per l’Italia: 8.5 Borsino della settimana (chi sale e chi scende) ? E. Manzi (judo) ? L. Mozzato (ciclismo)? M. Locatelli (calcio) ? L. Nardi (tennis) Atleta della settimana (uomo). Jannik Sinner (tennis): forse è l’unico sportivo italiano che in questo momento mette tutti d’accordo: rivali, tifosi, detrattori, stampa italiana, stampa estera, persino gli ??spagnoli che tanto ci invidiano (sportivamente parlando). Ed è lui il numero 1 in questo momento (anche se il ranking ancora premia Djokovic). Nole trema, sa che le “cambiali” da difendere prossimamente sulla terra battuta sono tantissime. Forse anche per questa ragione ha appena silurato un bravissimo coach come Ivanisevic: vuole trovare nuove motivazioni e “lottare” contro l’anagrafe. In fondo, Panatta l’ha ...