Mattia Furlani salta nel futuro | “Con Tentoglou me la gioco Non valgo 8 | 90 | per arrivarci serve…”

(Di martedì 2 aprile 2024)è stato ospite dell’ultima puntata di Sprint2u, trasmissione di approfondimento sull’atletica leggera condotta da Ferdinando Savarese e andata in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il giovane fenomeno azzurro, reduce da una splendida medaglia d’argento nel salto in lungo ai Mondiali indoor di Glasgow, sarà una delle carte da medaglia dell’Italia verso gli Europei di Roma e soprattutto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. “Stiamo lavorando bene, siamo in un bel periodo. Abbiamo ricominciato tranquilli, senza intoppi fortunatamente. La mia vita comunque non è cambiata più di tanto, nel senso che ancora prendo l’autobus e sto ancora cercando di prendere la patente tra un impegno e l’altro. Nella mia visione è rimasto tutto come prima, anche se a Rieti in città vengo sicuramente fermato più spesso adesso“, dichiara il 19enne di Rieti. Sul ...

Uno juniores che vince una medaglia mondiale assoluta non si vede tutti i giorni. L’impresa di Mattia Furlani alla rassegna iridata di Glasgow è stata di un livello incredibile. Non era ... (metropolitanmagazine)

Mattia Furlani ha perso il possesso della miglior prestazione mondiale stagionale nel salto in lungo indoor. Proprio all’ultimo assalto, quando ormai l’annata agonistica al coperto si sta per ... (oasport)

Mattia Furlani: salto spettacolare in allenamento, ecco come l'azzurro vola verso le Olimpiadi di Parigi - Mattia Furlani, argento nel salto in lungo ai Mondiali Indoor di Glasgow 2023, ha pubblicato su Instagram uno spettacolare salto in allenamento sulla pista di Rieti, dove l'azzurro vive. Furlani, 19 ...video.corriere

Mattia Faraoni, ecco il campione di kickboxing nel backstage dello spot per il film Monkey Man - Ecco il backstage dello spot con Mattia Faraoni per promuovere il film Monkey Man diretto e interpretato da Pev Detel, in uscita in Italia il 4 aprile.video.corriere

Da maggio lo stadio “Guidobaldi” diventa la casa dei velocisti azzurri dell'atletica, a iniziare da Marcell Jacobs - RIETI - La Capitale dell’atletica italiana e non solo. Sempre di più. Rieti si conferma la casa per eccellenza della regina di tutti gli sport, diventando il centro di ...ilmessaggero